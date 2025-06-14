75 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.T. yakalandı.

75 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (24) isimli kadın yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan kadın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...