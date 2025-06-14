75 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.T. yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (24) isimli kadın yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yakalanan kadın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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