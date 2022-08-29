752 günlük komadan sonra 'mucize'

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası 752 gün komadan kalan vatandaş hayata döndü.

Muratpaşa ilçesinde ağabeyiyle beraber cep telefonu tamiri yapan 34 yaşındaki Semih Taşdemir 2015 yılında arkadaşının yeni aldığı motosikleti denemek istedi.



Motosikletle kaza geçiren Taşdemir, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Taşdemir'in komaya girdiği söylendi. Komada kaldığı 752 günlük süreçte beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, evine çarşaf içinde çıkarıldı.

Tedavi için gelen doktor ve fizyoterapistler, Taşdemir'in bir daha ayağa kalmayacağını söyledi. 2018 yılında göz kapaklarıyla iletişim kurmaya başlayan Taşdemir, ardından oturmaya başladı.



Tedavilerin sonuç vermesiyle öz güven kazanan Semih Taşdemir, bir süre sonra yürüteç ve koltuk değnekleriyle ardından desteksiz yürümeye başladı.



Doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine rağmen yürümeyi başaran Taşdemir, geçen yıl istediği gibi yürümeye başladı.

"ÖLMEK İSTİYORDUM"



Hastanden çıktığında iyileşemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Taşdemir, aldığı fizyoterapi tedavilerinin olumlu sonuç verdiğini belirtti.



Şimdilerde istediği gibi yürüyebildiğini anlatan Taşdemir, "Çok zor da olsa işimin başına dönebildim, sadece hala koşmakta güçlük çekiyorum. İşimin başına dönebilmek çok büyük mutluluk. Kendi işimi kaldığım yerden devam ettiriyorum. Telefon tamir ediyor, programlıyorum. Bunların hiçbirini yapabileceğimi düşünmüyordum. 'İmkanı yok' diyordum, ihtimal dahi vermiyordum. Hep öyle kalacağım sanıyorum hatta ölmek istiyordum" diye konuştu.

Bu süreçteki en büyük destekçisi olan babasını yakın zamanda kaybeden Taşdemir, "Babam benim iyileştiğimi, yürüdüğümü görebilseydi keşke. Araba kullandığımı göremedi. Keşke babam bunları görebilseydi yanımda olabilseydi" dedi.