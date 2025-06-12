75 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti

İzmir'in Tire ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde iddiaya göre; saat 13.30 sıralarında M.Ö.E. (75) ile eşi Ş.E. (70) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.E., tabancayla eşine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ş.E. kanlar içinde yere yığılırken M.Ö.E. aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Ö.E. ve Ş.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.