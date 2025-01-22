76 kişinin yanarak can verdiği Grand Kartal Otel'de arama çalışmaları bitti: Kriminal inceleme de yapılacak

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı. Çalışmaların ardından jandarma, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti yapılması üzerine çalışma başlattı.

76 kişinin yanarak can verdiği Grand Kartal Otel'de arama çalışmaları bitti: Kriminal inceleme de yapılacak

Dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın çıktı.

Grand Kartal Otel'de çıkan yangın oteli küle çevirdi.

sebebiyle 76 kişi hayatını kaybetti.

SOĞUTMA İŞLEMLERİ DE TAMAMLANDI

Yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.

76 kişinin yanarak can verdiği Grand Kartal Otel'de arama çalışmaları bitti: Kriminal inceleme de yapılacak - 1

ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı. AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez yanan otelde arama çalışması yaptı.

JAK Ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti yapılması üzerine çalışmalar başlatıldı.

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