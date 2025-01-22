76 kişinin yanarak can verdiği Grand Kartal Otel'de arama çalışmaları bitti: Kriminal inceleme de yapılacak

AFAD ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI



Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı. AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez yanan otelde arama çalışması yaptı.



JAK Ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti yapılması üzerine çalışmalar başlatıldı.