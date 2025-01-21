76 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını hakkında en son ne biliyoruz?

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın faciasının yaşandığı otel Grand Kartal. 161 odalı ve 350 yatak kapasiteli otel, bölgedeki en eski tesislerden birisi. Otel, kayak pistine yakın bir yerdeydi.

YANGIN NASIL BAŞLADI

Oteldeki yangının 21 Ocak'ta gece yarısı saat 03.00 sıralarında başladığı tahmin ediliyor. Saat 03.45 gibi yangın bütün otelde etkisini gösterdi ve bu saat itibariyle ciddi olarak yayılmış durumdaydı. Otel, Bolu'ya 45 kilometre mesafede ve asfalt dağ yolu ile ulaşım sağlanıyor. İlk anlatımlarda, itfaiyenin 45 dakikada otel ulaştığı belirtildi. Kurtarma ekipleri otele ön cepheden girdiler. Otel bir taraftan 8 diğer taraftan 13 katlı. Yamaç bir bölgede yer alıyor.13 katlı cehpe alevlerle kaplıydı ve alevler görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla çatıya yayılmıştı. Yangın 13 kat cepheli bölümde ağırlıklı olarak gelişti.

FUEL OİL TANKLARI VARDI

Otel'de ısınma fuel oil yakıtlı sistemle sağlanıyordu. Otelin yakınlarındaki fuel oil tankları da öncelikle güvenli hale getirildi ve patlamamaları için önlem alındı. İlk bilgiler restaurant kısmından yangının çıktığını gösteriyor. Bir görgü tanığı, kendisinin de mutfakta çalıştığını ve saat 03.00 sıralarında birlikte çalıştıkları bir arkadaşlarının yangını bildirdiğini söyledi. Otelin ana giriş kapısına göre -1, arka giriş kapısına göre ise 3’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüğü tahmin ediliyor.

Yangının mutfakta veya bu kattan başlayıp başlamadığı kesin değil. Restaurant katından, yani 4. kattan başlayarak üst katlara yayıldığı tahmin ediliyor. 13 katlı cepheyi kaplayan alevler, büyük olasılıklı buradan yayılan duman ve ısıyla otel içini ciddi etkiledi. Görgü tanıkları giriş cephesine, yani 4 katlı kısıma geçmek istemelerine rağmen, yoğun duman nedeniyle merdivenlerin kullanılamadığını aktardı.

OTELE KİME AİT?

Otelin kurucusu Kartalkaya tesislerinin gelişimindeki katkısıyla tanınan iş insanı Mazhar Murtezoğlu.1960 yılında Bolu’ya yerleşerek Bolu Dağı Kantini’ni kuran iş insanı, burada hazırladığı yemeklerle adını duyurdu.

1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi’nin temellerini atan Murtezaoğlu İsviçre’deki otelleri örnek aldığını anlatıyordu. Murtezağoğlu, Kartalkaya’nın zirvesinde kayak merkezi kurdu, önce Kartal Otel’i, ardından Grand Kartal Otel’i inşa etti. Murtezaoğlu’nun damadı olan Halit Ergül, Murtezaoğlu’nun 2019’daki vefatından sonra otelin yönetimini devraldı. Halit Ergül, Bolu’daki Gazelle Resort & SPA otelinin de sahibi.

YANGIN NASIL SORUŞTURULUYOR?

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangının ardından bölgeye giderek, Kartalkaya'da inceleme yaptı. Yerlikaya, açıklamasında şu bilgileri verdi:



"Başsavcımız burada. Onunla beraber 5 savcımız burada. Görevlendirdikleri bilirkişi burada. Hepimizin adli soruşturmayla bir ihmal ve kusur varsa yüce Türk milleti adına mahkemeler bunların hepsinin sonucunu ortaya çıkaracak. İdari soruşturmayı da bakanlık olarak biz yapıyoruz. İlk etaptan ruhsat sürecinden, iskan sürecine kadar bunların tamamı incelenecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bizim canımızın yanmasına sebep olan, kusuru olan kim varsa mutlaka gereği yapılacaktır"

Bu açıklamanın ardından aralarında otelin sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

YANGIN NEDEN HIZLA BÜYÜDÜ?

Otelin, Amerikan kayak otellerini örnek alarak büyük bir kısmının ahşap yapıda olduğu, içindeki birçok dekoratif malzemenin, tavanların ve yan duvarların da ahşap kaplamalı olduğu öğrenildi. Otel koridorlarında halılar ile tavandaki ahşap kaplamalar dikkat çekiyordu. Otelin dış cephesi de ahşap kaplıydı. Alevlerin hızla yayılması bundan kaynaklanmış olabilir. Kapsamlı bir inceleme ile bu tür malzemelerin yangına etkisi araştırılacak ayrıca mutfak ve diğer kısımlarda yagırn söndürme sistemi olup olmadığı da inceleme sonucu ortaya çıkacak. Bazı tanıklar, odalarından çıkana kadar herhangi bir yagın alarmı ve uyarısı duymadıklarını, başka insanların çığlıklarıyla koridora çıktıklarını, koridorun da tamamen dumanla kaplı olduğunu da aktardı. Otelin resepsiyon çıkışı 5 kata denk geliyor. Katlar arasında dolanarak inildiği için bu çıkış katına da hemen ulaşılamadı. Bazı insanlar 6. kattan sundurmaya atladı. Bütün tanıklar yangın merdiveninin bulunmasının kolay olmadığını söyledi. Merdivenleri gösteren pano ve işaret de bu anlatımlara göre yoktu. Üst katlardaki odalardan kalanların bir bölümü çıkışı bulamayınca ve odalarından çıkma şansı olmadığını anlayınca, çocuklarını üst katlardan aşağı atmak için, yerlere yatakve yorgan serilmesini bile istedi.

OTELDE YANGIN MERDİVENİ YOK MU?

Yangının ardından otelde yangın merdiveni olup olmadığı tartışıldı. Otelin iç kısmında katlar arası bir yangın merdiveni olduğu anlaşılıyor. Bir görgü tanığı, Ömer Sarı, yangını koku üzerine farkettiklerini belirterek, "8. kattaydık. Camlardan dışarı baktık, yangın merdivenlerine yöneldik, dumanların yukarı doğru geldiğini görünce, ordan gitmemeye karar verdik, 8. kattan 3 kat aşağıya çarşafları bağlayarak 4 çocuğumu ve karımı tahliye ettim" dedi. Bu anlatım, yangın merdivenlerinin yoğun şekilde dumanı çektiğini veya dumanla kaplandığını gösteriyor. Yangın merdivenlerinin dumanı tahliye edecek yapıda olup olmadığı inceleme sonrası belli olacak. Merdivenlerin havalandırma düzeni, kapıların açık olup olmadığı gibi konular da soruşturma sırasında anlaşılacak.

YANGIN MERDİVENİ TAM OLARAK NEREDE?

Tanık anlatımları, yangın merdivenlerinin bina dışında değil tam bina ortasında olduğunu gösteriyor. Tanık anlatımları yangın alarmının çalmadığı, yangın söndürme sistemlerinin çalışmadığı, oda kapıların çalınması ile otelde kalanların yangından haberdar edildiği yönünde.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu ifade etti.