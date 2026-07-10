76 milyarlık yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

Yasa dışı bahis , kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OLUŞTURMUŞLAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin "organize suç örgütü" niteliğinde hareket ettikleri anlaşıldı.

İŞLEM AÇIKLAMALARINA YAZDIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri saptanan şüphelilerin, para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

Para transferi gerçekleştiren şüphelilerin banka kayıt verilerine göre işlem açıklamalarında "bahis", "bet", "slot", "merit", "kumar", "casino", "yatırım", "jojo" ifadelerin bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlemin gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ve bu tutarın bir kısmının Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara aktarıldığı anlaşıldı.

PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye (değeri 1 dolara endeksli olan kripto para) dönüştürülüp dış cüzdanlara transfer edilerek bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı belirlendi.

68 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç ağına yönelik bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Erken saatlerde başlayan eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 68 zanlı, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.