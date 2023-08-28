76 yaşındaki adam 74 yaşındaki karısını öldürdü: Silahıyla polise teslim oldu

Adana’da 76 yaşındaki adam, 74 yaşındaki karısını tabancayla vurduktan sonra adliyeye giderek polise teslim oldu. Polis ekipleri eve gittiklerinde yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

76 yaşındaki adam 74 yaşındaki karısını öldürdü: Silahıyla polise teslim oldu

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde yaşayan Abdullah S. (76), tartıştığı karısı Naile S.’yi (74) tabanca ile sırtından vurdu.

Ardından evden çıkan Abdullah S., adliyeye giderek görevli polise olayı anlatıp teslim oldu. Karısını vurduğu tabancayı da polise teslim eden yaşlı adam gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayın gerçekleştiği adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren ekipler, kanlar içerisinde yatan yaşlı kadının öldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Naile S.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şüpheli kocanın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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