760 bin lira dolandırılacakken son anda polis kurtardı

Tapu Müdürlüğünde işlem yaptıran bir kişinin "sazan sarmalı" olarak adlandırılan yöntemle dolandırılıyor olabileceği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili bankalarla iletişime geçen polis ekipleri, şüpheli hesaplara bloke konulmasını sağlayarak vatandaşın 760 bin lira dolandırılmasının önüne geçti.



Polis, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.

