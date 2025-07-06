761 yangının tamamı kontrol altına alındı

letişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından son 10 günde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu yıl şu ana kadar, 1351'i ormanlık alanda, 1830'u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3 bin 181 yangın çıkmıştır.

Bu yangınlara; 27 uçak, 105 helikopter, 6 bin kara aracı, 25 bin personelle müdahale edilmiştir. Hava araçlarımız yaz başından bu yana 19 bin 135 sorti yapmış ve 62 bin 881 ton su atmıştır.

"YANGINLARIN YÜZDE 25'İ 10 GÜNDE MEYDANA GELDİ"

Yaklaşık 3 bin yangının 761'i yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran'dan bu yana çıkmıştır. Yani yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25'i sadece son 10 günde meydana gelmiştir.

Son 10 günde İzmir'de, Sakarya'da, Hatay'da, Bilecik'te, Manisa'da, İstanbul'da, Bursa'da çok ciddi boyutlara ulaşan toplamda 20 büyük yangınla mücadele edilmiştir.

Bu 20 yangının her biri 2021'deki Manavgat yangını potansiyeli taşıyan yangınlardır. Son 10 gündeki 761 yangının 761'i de kontrol altına alınmıştır."