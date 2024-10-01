766 yasama dokunulmazlığı tezkeresi Meclis'te

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekelerin görüşüldüğü TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'da 766 dosya bulunuyor.

766 yasama dokunulmazlığı tezkeresi Meclis'te

28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'nda 'in çalışmalarının yanı sıra, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Buna göre, 14 Mayıs 2023'teki Milletvekili Genel Seçimi'nde yeniden seçilen milletvekillerine ait 692 yasama dokunulmazlığı tezkeresi, 27. Dönem'den 28. Dönem'e intikal etti.

28. Dönem'de; 23'ü 1. Yasama Yılı'nda, 54'ü 2. Yasama Yılı'nda olmak üzere toplam 77 Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi sunuldu.

Tezkerelerden 1'i Başkanlığı'nda işlemde bulunurken 2 yasama dokunulmazlığı tezkeresi ise milletvekillerinin belediye başkanı seçilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na iade edildi.

Geçmiş dönemden devredenlerle birlikte halihazırda 766 yasama dokunulmazlığı tezkeresi TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları'nın üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'nda bulunuyor.

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