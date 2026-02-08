77 bin metrekare arsasını TSK için bağışladı. Berat ve madalyasına gözü gibi bakıyor

TSK'nın envanterindekilerle gurur duyduğunu vurgulayan Zurnacı, "Ben askerliği yaptığım zaman böyle silahlarımız yoktu. Ben bu yeni silahları, SİHA'ları, uçak projelerini görünce Türklük damarım kabardı. Yani beni birisi yönlendirmedi. Kendi isteğimle, görerek bu bağışı yaptım. Mutluyum, 2010 yılında ben bu bağışı yaptım. Babamdan bana kalan, tapu dairesinden çıkan 77 bin metrekare arazi. Ben bunu vakfımıza devrettim. Mutluyum." diye konuştu.

Zurnacı, bağış yaptığı için bir beklenti içinde olmadığını, manevi mutluluğunun paha biçilemez olduğunu dile getirdi.