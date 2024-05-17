77 ilde silah kaçakçılarına operasyon: Bin 877 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 şehirde silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. "Mercek-19" adı verilen operasyonda, bin 877 silah ele geçirildi. Silahlarla ilgili olarak 2 bin 89 kişi hakkında işlem yapıldı.

77 ilde silah kaçakçılarına operasyon: Bin 877 silah ele geçirildi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik yurt genelindeki Mercek-19 operasyonlarında bin 877 silah ele geçirildiğini ve 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Konya, Diyarbakır, Ankara, Trabzon, Sakarya, Kocaeli ve Muğla'nın da arasında bulunduğu 77 ilde Mercek-19 operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

77 ilde silah kaçakçılarına operasyon: Bin 877 silah ele geçirildi - 1

Operasyonlar kapsamında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 1315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1877 ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Operasyonları koordine eden valileri, kaymakamları, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.”

TÜRKİYE HABERLERİ

ATM'den para çekerken dikkat! Kaşla göz arasında kartları çalıyorlar

ATM'den para çekerken dikkat! Kaşla göz arasında kartları çalıyorlar

"GSB Gençlik Kampları" başvuruları başladı: Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

"GSB Gençlik Kampları" başvuruları başladı: Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Metrobüste yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Metrobüste yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Kağıthane'de restoran yangını

Kağıthane'de restoran yangını

28 Şubat davası hükümlülerinin cezaları hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı

28 Şubat davası hükümlülerinin cezaları hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...