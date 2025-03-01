77 milyon liralık dev MESEM vurgunu! 20 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 38 zanlıdan 20’si tutuklandı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçuna yönelik soruşturma kapsamında 25 Şubat’ta Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun’da düzenlenen operasyonda yakalanıp dün adliyeye sevk edilen 38 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.