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77 milyon liralık dev MESEM vurgunu! 20 kişi tutuklandı

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak 77 milyon liralık vurgun yapan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 20 kişi tutuklandı.

77 milyon liralık dev MESEM vurgunu! 20 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına suçlamasıyla gözaltına alınan 38 zanlıdan 20’si tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçuna yönelik soruşturma kapsamında 25 Şubat’ta Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun’da düzenlenen operasyonda yakalanıp dün adliyeye sevk edilen 38 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

77 milyon liralık dev MESEM vurgunu! 20 kişi tutuklandı - 1 Yedi şehirdeki operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı

77 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 20’si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilmişti.

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