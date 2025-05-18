78 kişi hayatını kaybetti, 81 ceset torbası kullanıldı: Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede

78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya faciasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 81 ceset torbasının kullanılmasının ayrıntıları yer aldı.

78 kişi hayatını kaybetti, 81 ceset torbası kullanıldı: Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, faciada hayatını kaybeden şahısların olay yerinde kurulan sahra çadırında numaralandırılarak incelendiği ve bazı cesetlerin vücut bütünlüğünün korunmuş olmasına rağmen, birçoğunun karbonize halde ve tanınmaz durumda bulunduğu belirtildi.

81 CESET TORBASI KULLANILDI

İlk gün 79 ayrı torbada ceset ya da ceset parçalarının incelemeye alındığı, ertesi gün yapılan aramalarda bulunan iki ayrı ceset parçası ile bu sayının 81'e ulaştığı aktarıldı.

78 kişi hayatını kaybetti, 81 ceset torbası kullanıldı: Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede - 1 Kartalkaya faciası olay yeri

İddianamede, bazı cesetlerin DNA yöntemiyle kimliklendirilebildiği, olayın ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numunelerin analiz edildiği bilgisine de yer verildi.

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin dördüncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtilmişti.

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