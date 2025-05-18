78 kişi hayatını kaybetti, 81 ceset torbası kullanıldı: Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, faciada hayatını kaybeden şahısların olay yerinde kurulan sahra çadırında numaralandırılarak incelendiği ve bazı cesetlerin vücut bütünlüğünün korunmuş olmasına rağmen, birçoğunun karbonize halde ve tanınmaz durumda bulunduğu belirtildi.

81 CESET TORBASI KULLANILDI

İlk gün 79 ayrı torbada ceset ya da ceset parçalarının incelemeye alındığı, ertesi gün yapılan aramalarda bulunan iki ayrı ceset parçası ile bu sayının 81'e ulaştığı aktarıldı.

