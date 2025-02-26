78 kişinin can verdiği Kartalkaya yangınında olay yerine en son itfaiye gelmiş

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AFAD yetkililerini dinledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile AFAD yetkilileri, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonunda açıklamalarda bulundu, sunum yaptı. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, yangına ilişkin sunum yaptı. Yangında yaralananların tamamının taburcu edildiğini dile getiren Ergin, Grand Kartal Otel'deki yangının 21 Ocak'ta saat 03.27'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildiğini bildirdi. Ergin, ihbarın ardından AFAD, itfaiye , sağlık ve jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi. "ACI OLAYLARA TANIK OLMAK DURUMUNDA KALDIK" Kartalkaya Jandarma Karakolu'nun 4 dakika sonra bölgeye ulaştığını ifade eden Ergin, sağlık ekiplerinin 46 dakika, itfaiyenin 57 dakika sonra olay yerinde bulunduğunu belirtti. Sadi Ergin, AFAD'ın, ihbarın ardından 55 dakika sonra bölgeye ulaştığını dile getirdi. AFAD'ın bölgeye 26 araç ve 105 personel sevk ettiğini söyleyen Ergin, yangına 171 araç ve 533 personelle müdahale edildiğini, 12 katlı otelde 161 odanın bulunduğunu anlattı.

Yangın sırasında, çalışanların otelin "kot altında" bulunan bölgesinde yer aldığına işaret eden Sadi Ergin, 77 odada 238 misafir kaldığını dile getirdi.



"100 çalışanla o gün akşam itibarıyla 338 vatandaşımız otelde konaklamaktaydı. Sahada bütün kurumlarımız yangını bir an evvel etkisiz hale getirmek için mücadele etti." diye konuşan Ergin, "Yangına müdahale ederken, arama faaliyetlerinde gördüğümüz acı olaylara tanık olmak durumunda kaldık." dedi.



"ÇEVRE İTFAİYELERE BİLGİ VERİLDİ"



Tüm acil çağrıların 112 çatısı altında toplandığını hatırlatan Pehlivan, buraya gelen ihbarların konusuna göre ilgili kurumlara yönlendirildiğini ifade etti.



Ali Hamza Pehlivan, otel yangını sonrasında da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar geldiğini anımsatarak, "Yangın sonrasında en yakın güvenlik noktası veya olay yerine intikal edebilecek en yakın birim hangisi ise bildirime ondan başlandığını görüyoruz. Jandarma, itfaiye, sağlık ve koordinasyondan sorumlu AFAD'a bilgi verilmiştir." dedi.



Sunumların ve milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İçişleri Bakanlığının ön inceleme raporunun isteneceğini bildirdi.​​​​​​​

