78 sürücüye 85 bin 258 lira para cezası

Bilecik'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 78 araç sürücüsüne 85 bin 258 TL trafik idari para cezası uygulandı.

78 sürücüye 85 bin 258 lira para cezası

'te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 78 araç sürücüsüne 85 bin 258 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen trafik denetimlerinde toplam 169 araç sürücüsü denetlenerek 78 araç sürücüsüne işlem uygulandı.

30 araç sürücüsüne hatalı park, 20 araç sürücüsüne radar-hız ihlali, 10 araç sürücüsüne trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak, 9 araç sürücüsüne trafik işaret levhalarına uymamak, 4 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak, 2 araç sürücüsüne yüksek ses ile müzik yayını yapmak, 2 araç sürücüsüne toplu taşıma araçlarında fazla yolcu taşıma, 1 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak suçlarından 78 araç sürücüsüne 85 bin 258 TL trafik idari para cezası uygulandı.

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