7 Mayıs 2021 corona virüs tablosu: 278 can kaybı, 20 bin 107 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Buna göre, son 24 saatte 251 bin 194 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 210 oldu.



Son 24 saatte 35 bin 529 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi.



Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 48 milyon 963 bin 800'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89, vefat sayısı 42 bin 465, ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu.

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