7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ravzanur öldü

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi’ndeki bir sitede bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre Ravzanur Bülbül, binanın 7’nci kattaki evlerinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek, zemine düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ravzanur’un yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Ravzanur’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.