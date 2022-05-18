7’nci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 46. Sokak’ta, 2 yaşındaki Mune Maaz isimli yabancı uyruklu kız çocuğu yaşadıkları apartmanın 7’nci kattaki terasından düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar küçük kızın yardımına koştu. Vatandaşlardan biri çocuğu arabasıyla hastaneye götürdü. Küçük kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise küçük kızın düştüğü yerde ve teras katında incelemelerde bulundu. Küçük kızın 7’nci kattan nasıl düştüğü ise yapılacak olan soruşturma neticesinde belli olacak.