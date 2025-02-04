7'nci kattan düşen Ayşe hayatını kaybetti

Batman'da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Ayşe Arslan iş merkezinin 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7'nci kattan düşen Ayşe hayatını kaybetti

Gap Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde özel bir firmada temizlik görevlisi olan Ayşe Arslan, iş merkezinin 7'nci katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekilerden bir kişi, sağlık görevlileri gelene kadar Arslan'a kalp masajı yaptı.

7'nci kattan düşen Ayşe hayatını kaybetti - 1 Düşme anı kameralarda

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, kurtarılamadı.

Arslan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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