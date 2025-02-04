7'nci kattan düşen Ayşe hayatını kaybetti

Gap Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde özel bir firmada temizlik görevlisi olan Ayşe Arslan, iş merkezinin 7'nci katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.



İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekilerden bir kişi, sağlık görevlileri gelene kadar Arslan'a kalp masajı yaptı.

