7'nci kattan düşen Ayşe hayatını kaybetti
Batman'da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Ayşe Arslan iş merkezinin 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gap Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde özel bir firmada temizlik görevlisi olan Ayşe Arslan, iş merkezinin 7'nci katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekilerden bir kişi, sağlık görevlileri gelene kadar Arslan'a kalp masajı yaptı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, kurtarılamadı.
Arslan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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