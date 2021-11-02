8 ay önce biri öldürülmüştü: Aynı dernekte yine silah sesleri

Malatya'da yaklaşık 8 ay önce bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü dernekte yine silah sesleri yükseldi.

Haberler - İHA 02.11.2021 - 06:40

8 ay önce biri öldürülmüştü: Aynı dernekte yine silah sesleri

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'da haberlere konu olan dernekten yine silahlar konuştu.

Olay, gece 03.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyin Mahallesi'nde meydana geldi.

Uygur sokakta bir iş hanının 2 katında bulunan bir derneğin penceresinden pompalı tüfekle havaya 4 el ateş açıldı. sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekipler sokak içerisinde çevre güvenliği alarak iş hanına girdi. Silah seslerinin yükseldiği dernekte arama yapan ekipler olayın şüphelisi M.C.Ş'yi olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

M.C.Ş'nin polis merkezine götürüldüğü olayda sokak içerisinde inceleme yapan ekipler 4 adet tüfek kartuşu buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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