8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte zeytinyağı üretilip satışa sunulacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir depoya düzenlenen baskında 8 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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