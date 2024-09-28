8 farklı suçtan 17,5 yıl hapis cezası olan firari hükümlüyü jandarma yakaladı

Samsun'da 8 farklı suçtan 17,5 yıl hapis cezası ile 7 yıldır aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

8 farklı suçtan 17,5 yıl hapis cezası olan firari hükümlüyü jandarma yakaladı

Çarşamba ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada hakkında 'bir kişiyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek', 'aletle kilit açmak suretiyle hırsızlık', 'taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık', adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 'hırsızlık', 'cürüm eşyasını almak', 'mala zarar verme' ve 'hükümlü tutuklunun kaçması' suçlarından 17,5 yıl hapis cezası ile 7 yıldır aranan S.G. (60), Çarşamba İlçe Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

7 yıldır aranan firari hükümlü, işlemlerin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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