8 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



EDİRNE 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık, zamanla güneyinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



NEVŞEHİR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



RİZE 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 19°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık