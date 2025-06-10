8 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari ile Denizli, Antalya, Van'da sağanak yağış etkili olacak.

8 il için sağanak yağış uyarısı

 Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla güneyinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

8 il için sağanak yağış uyarısı - 1

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

8 il için sağanak yağış uyarısı - 2

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

8 il için sağanak yağış uyarısı - 3

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...