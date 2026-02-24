8 ilde 3 milyar 400 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
24.02.2026 10:43
400 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
Antalya merkezli 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ofisi açtığı tespit edilirken hesaplarında da 3 milyar lirayı aşkın para hacmi belirlendi.
Yasa dışı bahis soruşturması sürüyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Antalya'da 56 ve diğer 7 ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
3 MİLYAR 400 MİLYON LİRA
Şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacminin tespit edildiği öğrenildi.