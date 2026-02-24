Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

8 ilde 3 milyar 400 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu

24.02.2026 10:43

8 ilde 3 milyar 400 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu
NTV

400 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu

AA

Antalya merkezli 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis ofisi açtığı tespit edilirken hesaplarında da 3 milyar lirayı aşkın para hacmi belirlendi.

Yasa dışı bahis soruşturması sürüyor.

 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Antalya'da 56 ve diğer 7 ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

 

3 MİLYAR 400 MİLYON LİRA

 

Şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacminin tespit edildiği öğrenildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram