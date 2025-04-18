8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı

Aydın merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Fotoğraf: Arşiv

merkezli 8 ilde düzenlenen nitelikli operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hukuksuz olarak verileri ele geçirilen kişilere ait taşınmazların sahte vekaletnameyle piyasa değerinin altında satıldığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın, Muğla, İzmir, Ankara, Kırşehir, İstanbul, Ordu ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledi, 34 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda dijital veriler ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve araştırmalar sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 398 milyon 234 bin lira para akışı, 3 villa, 40 lüks ev ve 9 arsanın satışının yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

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