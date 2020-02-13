8 ilde eğitime kar engeli

Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca ‬engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.



KAYSERİ



Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.



Kaymakamlık'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Bünyan'daki okullarda kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.

ARTVİN

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de bu tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği bildirildi.



Tatvan Kaymakamlığı da kötü hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

VAN



Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisinin sürmesi nedeniyle 14 Şubat cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği belirtilerek, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilecek.



Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.



Kahta ilçesinde de don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği bildirildi.



HAKKARİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Hakkari Valiliği bir gün olan tatil süresini iki güne çıkarttığını duyurdu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2020 Cuma günü Hakkari Merkez ve ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün süre ile izinli sayılacaktır" denildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar yarın da tatil edildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında kent genelinde bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi nedeni ile 14 Şubat Cuma günü, Diyarbakır genelinde eğitim veren okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi.