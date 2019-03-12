Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda itirafçı mahrem imamların ifadeleri ve dijital verilerden hareketle yapılan çalışmalarda gözaltı kararı verilen 58 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.
Tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, aramalar yapıldı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü.
8 ilde FETÖ operasyonu: İhraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı
NTVTürkiye
Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.