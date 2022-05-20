8 ilde organize suç operasyonu: 56 gözaltı kararı

Mersin merkezli 8 ilde 56 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 08:34

8 ilde organize suç operasyonu: 56 gözaltı kararı

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'de polis ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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