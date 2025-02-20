8 ilde tefecilere operasyon

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tefecilik Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "örgütlü tefecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Yüksek faizle verilen borç paraya karşın teminat adı altında büyük miktarlarda alınan çek ve senetlerin, borçlar ödenmesine rağmen mağdurlara iade edilmediğini belirleyen ekipler, çeklerin paravan şirketler üzerinden piyasaya sürüldüğünü tespit etti.



Hiçbir ticari faaliyeti olmayan şirketlerin çekleri tahsil etmesi sonrası mal varlıklarını kaybeden mağdurların bu yöntemle yaklaşık 42 milyon lira zarara uğradığı anlaşıldı.



Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 32 şüpheliyi yakaladı.



Adreslerdeki aramalarda 65 milyon lira değerinde 99 çek, 2 av tüfeği, 11 tabanca, tapu senedi ile dijital materyaller ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.