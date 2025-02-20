8 ilde tefecilere operasyon: 32 şüpheli gözaltında

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "örgütlü tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şebeke üyelerinin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şebekenin üyesi 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda toplam değeri 65 milyon lira olan tefecilik suçuna konu 99 çek, iki av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, 11 ruhsatsız tabanca, 18 şarjör, üç bin 509 mermi, bir satış sözleşmesi, iki dizüstü bilgisayar, bir bilgisayar kasası, beş tapu senedi ve 36 dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 şüpheliden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 3'ü savcılıktan serbest kaldı. 16 şüpheli ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şebeke lideri M.Ö. ile ortakları M.Ö. ve C.Y. hakkında verilen toplamda 7 milyon lira kefalet karşılığında adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı.