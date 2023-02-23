8 ilin risk altında olduğu olası Bingöl depremi için harekete geçildi

Uzmanların Bingöl-Karlıova için kritik deprem açıklamalarından sonra Bingöl'deki yetkili kurumlar harekete geçti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği Bingöl'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi ve yapı denetim firmalarıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından, riskli yapılarda denetim başlatıldı.

Ekipler, kentteki yapıların, olası Bingöl depremine karşı ne kadar hazırlıklı olduğunun tespiti için binalarda çalışmalarını yürütüyor. Çalışmanın ardından riskli yapıların envanteri çıkarılacak.

"YENİ TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR"

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 70 kişilik teknik ekiple çalışmaya başladıklarını, şehir merkezi ve ilçelerde kapsamlı inceleme yürütüldüğünü söyledi.

Arıkan, Bingöl'de yapıların risk analizleriyle yıkılması gereken ya da yıkılabilecek alanların tespit edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu depremden sonra gerçekten büyük bir ders çıkarmamız lazım. Yeni tedbirler almamız gerekiyor. Son zamanlarda ilimizde depremle ilgili çok ciddi uyarılar yapılmaktadır. Özellikle deprem uzmanları ve akademisyenlerin Bingöl ve çevresinde bir deprem ihtimalini gündeme getirmeleri üzerine bizim de kurumlar ve vatandaş olarak yapmamız gereken çalışmalar var." dedi.