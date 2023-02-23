8 ilin risk altında olduğu olası Bingöl depremi için harekete geçildi

Uzmanların Bingöl-Karlıova için kritik deprem açıklamalarından sonra Bingöl'deki yetkili kurumlar harekete geçti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği Bingöl'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi ve yapı denetim firmalarıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından, riskli yapılarda denetim başlatıldı.
Ekipler, kentteki yapıların, olası Bingöl depremine karşı ne kadar hazırlıklı olduğunun tespiti için binalarda çalışmalarını yürütüyor. Çalışmanın ardından riskli yapıların envanteri çıkarılacak.
"YENİ TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR"
Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 70 kişilik teknik ekiple çalışmaya başladıklarını, şehir merkezi ve ilçelerde kapsamlı inceleme yürütüldüğünü söyledi.
Arıkan, Bingöl'de yapıların risk analizleriyle yıkılması gereken ya da yıkılabilecek alanların tespit edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu depremden sonra gerçekten büyük bir ders çıkarmamız lazım. Yeni tedbirler almamız gerekiyor. Son zamanlarda ilimizde depremle ilgili çok ciddi uyarılar yapılmaktadır. Özellikle deprem uzmanları ve akademisyenlerin Bingöl ve çevresinde bir deprem ihtimalini gündeme getirmeleri üzerine bizim de kurumlar ve vatandaş olarak yapmamız gereken çalışmalar var." dedi.
Merkezde ve kırsalda çalışmalara başladıklarını duyuran Arıkan, yakın zamanda analizleri de paylaşacaklarını duyurdu.
Arıkan, yapılan çalışmaları şöyle anlattı:
"Deprem öncesi ve deprem sonrası bir eylem planlama hazırlığımız var. Özellikle bu konuda ilgili kurumlarla yeni yol haritası belirleyeceğiz. Arama kurtarma ekiplerinin sahada çok daha donanımlı hale gelmesi ve sayı olarak artışın gösterilmesi, bununla birlikte deprem anı ve sonrasında, hem sevk hem koordinasyonun yapılması hem de özellikle barınmayla ve konteyner kentlerin kurulmasıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattık. Vatandaşlarımız bu konuda belediyemize ve ilgili kurumlara güvensinler. İnşallah en iyi yardımlaşma ve dayanışma örneğini de burada sergileyeceğiz. Olası bir depreme çok daha hazırlıklı olarak, öncesi ve sonrasına hazır Bingöl'ü inşallah tam hazır hale getireceğiz."
"361 YAPIDAN 165'İ AĞIR HASARLI"
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı ve İnşaat Mühendisi Emre Bulşu, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından kentte riskli yapılarla ilgili çalışma başlattıklarını ifade etti.
Bingöl'ün de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini ifade eden Bulşu, "21 Şubat'a kadar 361 yapımız incelendi. İncelemelerde 165 ağır hasar ve 3 yıkık tespit edildi. Ayrıca ilimiz, Anadolu, Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu fay hattının kesişme noktasında olduğu ve yer bilimcilerinin ısrarla üzerinde durduğu en riskli alanlarında yer almaktadır." dedi.
Olası Bingöl depreminde başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis bu depremden etkilenecek iller arasında yer aldığını söyleyen Bulşu, "2003 depreminden önce yapılan yapılarımızdan başlamak üzere ilin tüm geneline yayılacak şekilde yapı envanteri çıkartacağız. 2003 yılında yapılanlar gerek demir, gerek beton, gerekse teknik anlamında yetersizliğinden dolayı riskli yapılar arasında yer almaktadır." diye konuştu.