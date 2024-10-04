8 katlı bina yerle bir oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı.

8 katlı bina yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı.

Binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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