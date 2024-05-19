8. kattan düşen 4 yaşındaki Umut yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 8. kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Umut Çelik hayatını kaybetti.

8. kattan düşen 4 yaşındaki Umut yaşamını yitirdi

'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2446/3 Sokak'taki 14 katlı apartmanın 8. katında ailesiyle yaşayan Umut Çelik (4), pencereden zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

8. kattan düşen 4 yaşındaki Umut yaşamını yitirdi - 1

Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde fenalaşan baba Veli ile anne Çiçek Çelik'e sağlık ekipleri müdahale etti.​​​​​​​

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