8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya tutuklama

Sivas'ın Gürün ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasıyla ilgili gözaltına alınan şoför tutuklandı.
Kazada yaralanan şoför S.A, Malatya'da tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
S.A. çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.
İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü 15 Ekim'de, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmiş, 7 kişi olay yerinde, 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.
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