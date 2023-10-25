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8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya tutuklama

Sivas'ta 8 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs şoförü tutuklandı.

8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya tutuklama

Sivas'ın Gürün ilçesinde, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasıyla ilgili gözaltına alınan şoför tutuklandı.

Kazada yaralanan şoför S.A, Malatya'da tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya tutuklama - 1

S.A. çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü 15 Ekim'de, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmiş, 7 kişi olay yerinde, 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.

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