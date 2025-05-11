8 kişinin öldüğü kazanın inceleme raporu çıktı

TOMRUKLARI BAYRAMİÇ'TEN YÜKLEMİŞ



Kazanın inceleme raporu da çıktı. Raporda, kamyon şoförü Oktay Batır'ın Bayramiç’in Aladağ mevkisindeki Orman İşletme Şefliği'nden kaza günü saat 09.30'da Çanakkale'ye götürmek üzere 22 bin 184 metreküp tomruk yüklediği belirtildi. Yapılan incelemelerde kamyonun brandasının olduğu ve tonaj aşımı yapılmadığı tespit edildi.



DAHA ÖNCE ÇEŞİTLİ CEZALAR KESİLMİŞ



Söz konusu kamyona 30 Mayıs 2024’te, 'Kara yoluna dökülecek şekilde yük yüklemek' ve 16 Eylül 2024’te ‘Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak’tan, 9 Nisan'da ise 'Ehliyetsiz şoför ve muayenesiz araç kullanma' suçlarından ceza yazıldığı bildirildi. Ayrıca 13 Nisan'da da yine aynı kamyona Bayramiç-Çan kara yolunda muayenesiz ve brandasız araç kullanmaktan yine ceza kesildiği belirtildi.



Öte yandan, 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsün ise geçmişe ait hiçbir cezası olmadığı, şoförü Mehmet Altınok'a ise 11 Ekim 2024 tarihinde Takograf Dinlenme Süresi'ne uymamaktan ceza yazıldığı kaydedildi.