8 kişinin öldüğü minibüs faciası: Sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

Kaza, Çay ilçesi çıkışında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Berat K. (19) idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi.



Kazada bahçeden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirdi.



13 kişinin de yaralandığı kazada servis aracını kullanan Berat K.’nın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Berat K.’nın girdiği ehliyet sınavlarını geçtiği ve sadece sertifika aldığı, ehliyet için gerekli başvuruyu ise henüz yapmadığı öğrenildi.



Kazada yaralanan Berat K.’nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

