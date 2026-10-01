8 Mart’ta eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Muğla 'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde eşi Sermin Bacak'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Ali Bacak'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerini uygulamadı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın ikinci duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Ali Bacak, avukatı ve sanığın ablası Şengül Şahin katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Gültekin Akça ise önceki savunmalarını yineleyerek suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Akça'nın tahkikatın genişletilmesi yönündeki talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

"KESİNLİKLE BU EYLEMİ YAPMADIM"

Karar öncesinde son sözü sorulan Ali Bacak, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Bacak, "Kesinlikle bu eylemi yapmadım" diyerek eşine zarar vermediğini savundu. Bacak, olay sırasında eşine tampon uyguladığını da ileri sürdü.

SANIĞIN ABLASI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada sanık Ali Bacak'ın ablası Şengül Şahin de tanık olarak dinlendi. Şahin, kardeşini pankreas rahatsızlığı nedeniyle ziyaret ettikleri sırada geçmişte yaşandığını belirttiği bir olaya ilişkin beyanda bulundu.

Yaklaşık 15 yıl önce yaşandığını belirttiği olayla ilgili konuşan Şahin, kardeşinin eski eşi nedeniyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine bıçak ve tüfeğin kullanıldığı bir olay yaşandığını anlattı.

Şahin, olay sırasında kardeşinin kendilerine evden çıkmalarını söylediğini ifade etti. Tarafların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MEBBET HAPİS CEZASI

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Bacak'ın eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Ayrıca takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmamasına hükmedildi.