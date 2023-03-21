8 milyon kişi Tuba'yı izledi | 3,5 yılda 20 bin kilometre

Geçen sürede Tuba, 20 bin kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. 'Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 8 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi.



DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Tuba'nın hem Türkiye'de hem de dünyada uzun rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arasında yerini aldığını söyledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin