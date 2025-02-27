8 suç örgütüne operasyon: 63 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; İstanbul, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve Gaziantep olmak üzere 7 ilde 8 ayrı suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul’da S.Y. ve B.A.’nın elebaşılığını yaptığı 2 ayrı örgüt, Diyarbakır’da A.Y.’nin, Antalya’da S.Ö.’nün, İzmir’de A.K.’nin, Balıkesir’de O.K.’nin, Tekirdağ’da C.Ü.’nün, Gaziantep’te F.D.’nin elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik son iki hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 63 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 48’i tutuklanırken 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama, göçmen kaçakçılığı, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, silahlı tehdit, hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın kaçmasına imkan sağlamaya teşebbüs, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, rüşvet, mala zarar verme, suç üstlenme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca operasyonlar sonucu; 9 adet ruhsatsız tabanca, 392 kilogram toz esrar, uyuşturucu madde ve kullanma aparatları, 28 milyon TL değerinde 5 adet çek/senet ile çok sayıda cep telefonu, bellek, doküman ve kesici/delici alet ele geçirildi.