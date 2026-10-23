8 ülkenin İstanbul buluşması. Fidan: İran'a yeni bir saldırı olmamalı

Türkiye 'nin girişimiyle bir araya gelen yedi ülkenin dışişleri bakanları, bölgesel ve küresel krizlere ortak çözüm arayışıyla İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'ın ev sahipliğindeki görüşmelerde, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 formatı ile İngiltere, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı E3 grubu aynı masada buluştu. İtalya da toplantıya katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , 8 ülkenin dışişleri bakanının İstanbul'daki buluşmasında İsrail'in istikrarsızlaştırıcı rolünün konuşulduğunu söyledi.

Bakan Fidan, İran'a yeni bir saldırı olmaması gerektiğini belirterek diplomatik çözüm vurgusu yaptı. Fidan, Libya'da doğu ve batıdaki siyasi-askeri güçlerin tek çatıda toplanmasına ilişkin yakında olumlu gelişmeler yaşanabileceğini de bildirdi.

''ÜLKELER DAHA FAZLA SAVAŞ İSTEMİYOR''

Fidan'ın toplantı sonrası konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Bütün konuları masaya yatırdık. İsrail'in istikrarsızlaştırıcı rolünü konuştuk.

-Masadaki bütün ülkeler daha fazla savaş istemiyor. Ateşkese taraftarlar. Bütün ülkeler diplomasinin tek yol olduğuna inanıyor. Bu toplantı son aylardaki en önemli diplomatik olaylardan biriydi.

-Toplantıya katılan tüm ülkeler savaşın yayılmasına karşı. İran'a yeni saldırı çatışmayı yaygınlaştırır. Hepimiz diplomasinin tek çözüm olduğu yönünde hemfikiriz.



-İran'a yeni bir saldırı olmamalı.

''KATILIMCILAR KİEV'DE BARIŞ İSTİYOR''



-Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği hemen hayata geçmeli. Ya savaş dursun; durmuyorsa enerji ve tahıl konusunda bir istisna getirilsin taraflarca.

LİBYA DENİZ YETKİ ANLAŞMASI



-Bizim bu anlaşmayla beraber Libya'daki istikrarın temini konusundaki çalışmalar hız kesmeden devam edecek.

-Mutabakatın üzerinden 7 yıl geçti, hukuken yürürlükteydi. Mısır'ın çekincelerini gidermek için yapıcı bir noktadayız.

-Birkaç yıldır bu konuyu görüşüyoruz. Türkiye-İtalya ve Mısır bir araya gelerek endişe edilen konular nedir diye görüşmeler yapılabilir. Bu konuda bizim hiç sıkıntımız yok. Bir diğer taraftan doğudaki ve batıdaki birleşmenin sağlanması için olgun bir duruma gelmiş durumdayız. Bu çalışmalar hem siyasal hem de askeri yapıların nasıl bir çatıda bir araya geleceğine ilişkin. Yakında da Türkiye olarak bunla ilgili çok iyi bir haber vereceğimizi duyacaksınız.