8. yargı paketi yürürlükte: Adli para cezasında sınır arttı

8'inci Yargı Paketi ile uzun yargılama süreleri ile ilgili manevi tazminat talepleri, Anayasa Mahkemesi'nden önce Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'na yapılacak.



"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" fiili müstakil bir suç haline getirildi. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.



Yasayla ayrıca, bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya çıktı. İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri eşitlenerek 2 hafta oldu. Hükmün geriye bırakılmasına kararlarına karşı temyiz yolu da açıldı.

Düzenlemeyle, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldı. 2 bin lira olan emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseldi.