8 yaşındaki çocuğa yurtta dayak iddiası

Oğlunun yurtta bakıcı tarafından darp edildiğini iddia eden anne T.D. şöyle konuştu:

"Oğlum Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalıyor, 18 Ekim günü üniversite hastanesine kaldırılıyor. Sonrasında durumu kötü diye özel hastaneye sevk ediliyor. Olay bilgisi bana 2 gün sonra söyleniyor. Geldiğimde oğlum yoğun bakımdaydı. Kafasında kırık ve kafa içerisinde kanaması olmuş. Yüzünde morluklar ve şişlik vardı. O yüzden yüzü tanınmayacak haldeydi. Oğlum güldüğü için bakıcısı tarafından öldüresiye darp edilmiş."



''BİRKAÇ KEZ HAVAYA KALDIRIP YERE VURDU''

Bakıcı tarafından dövüldüğünü iddia eden 8 yaşındaki Umut K. ise "Arkadaşımın bir hareketine güldüğüm için bakıcı gelip beni darp etti. Birkaç kez havaya kaldırıp yere vurdu. Sonrasında midem bulandı, kustum, burnum kanadı. Sonrasında da beni hastaneye kaldırdılar." diye konuştu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Öte yandan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı, savcılığa konunun araştırılmasına yönelik suç duyurusunda bulunulduğu da öğrenildi.