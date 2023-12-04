8 yaşındaki çocuk annesini vurdu

Denizli’de tüfekle vurulan kadın yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2407 Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; babasından ayrılan annesi S.A. (45) ile birlikte yaşayan 8 yaşındaki U.T., ev bulunan av tüfeğiyle oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada yatakta uzanmakta olan annesinin bacağına isabet etti.



Ayağından yaralanan kadının yardım talebi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.