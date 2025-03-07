8 yaşındaki çocuk babasının yaptığı katliamı anlattı! "Dedemin, ninemin boynunu kesti"

Olay 8 Şubat 2024'te Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Abdülsamet Yayaşit (27) ile babası Seyithan (64) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş açtı.

Ardından araya girmek isteyen annesi Zozan (69) ve erkek kardeşi Mücahit'i (26) de tüfekle vurdu. Anne ve baba olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli, yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit'i de yakalayıp bıçakla öldürdü. Olay yerinde oğluyla birlikte bekleyen Abdülsamet Yayaşit tutuklandı.

Bursa 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Kadına karşı kasten öldürme", "Üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Abdulsamet Yayaşit, çıktığı ilk duruşmada, "Babam beni küçükken hep dövüyordu. Olay günü tartıştığım babam bana bıçak çekti. Annem onu azmettirdi. Ben de onları öldürdüm" dedi.



"TÜM YAŞANANLARI GÖRDÜM"



Duruşmada cinayetlerin tek görgü tanığı olan F.Y.'nin de pedagog eşliğinde ifadesi alındı.

Küçük çocuk ifadesinde, "Hakim amca, babam odamın ışığını açık bıraktığı için uyuyamamıştım. Sonra bağırtılar duydum. Yataktan kalktığımda babam, dedeme ve amcama bağırıyordu. Silahıyla ateş edip, amcamı, dedemi ve ninemi öldürdü. Dedemin yanağından bıçakla delik açıp, boynundan kesti. Ninemin boynunu kesti, tüm yaşananları gördüm" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulsamet Yayaşit'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.