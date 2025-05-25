8 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Bisikletle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki Eymen Kabakulak, hayatını kaybetti.

8 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Giresun'un Eynesil ilçesinde S.Y. yönetimindeki kamyonet, annesiyle katıldığı düğün töreni sonrası eve dönüş yolunda bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Eymen Kabakulak'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ikinci sınıf öğrencisi Kabakulak, Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

8 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti - 1 Olay yeri

Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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