8 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Bisikletle yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki Eymen Kabakulak, hayatını kaybetti.
Giresun'un Eynesil ilçesinde S.Y. yönetimindeki kamyonet, annesiyle katıldığı düğün töreni sonrası eve dönüş yolunda bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen Eymen Kabakulak'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ikinci sınıf öğrencisi Kabakulak, Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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