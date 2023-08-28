8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini öldürdü

Erzurum'dan tatil için ailesiyle Artvin Yusufeli'ne giden Ö.B. (8), Köprügören köyündeki akrabalarının yanında kalmaya başladı.



Sabah saatlerinde kaldığı evdeki tüfekle oynayan Ö.B., kazara annesi H.B.'yi yaraladı.



Evdekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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