8 yaşındaki Emin Berk beton mikserinin altında can vermişti: Şoför alkollü çıktı

İstanbul Kağıthane'de virajı alamayarak devrilen ve 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın ölümüne neden olan beton mikserinin şoförü Hüseyin Toyga tutuklandı. Toyga'nın olay anında alkollü olduğu ortaya çıktı.

8 yaşındaki Emin Berk beton mikserinin altında can vermişti: Şoför alkollü çıktı
Beton mikseri gelin arabasının üzerine böyle devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti

Beton mikseri gelin arabasının üzerine böyle devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti

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Gürsel Mahallesi, Kağıthane Caddesi üzerinde Hüseyin Toyga'nın kullandığı beton mikseri virajı alamayarak düğün konvoyunda bulunan gelin arabasının önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devrildi.

Beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışan Nalcı’nın hayatını kaybettiği olayın ardından gözaltına alınan mikserin şoförü Hüseyin Toyga'nın alkollü olduğu ortaya çıktı. 

8 yaşındaki Emin Berk beton mikserinin altında can vermişti: Şoför alkollü çıktı - 1

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Toyga, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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