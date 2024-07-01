8 yaşındaki Emin Berk beton mikserinin altında can vermişti: Şoför alkollü çıktı

Gürsel Mahallesi, Kağıthane Caddesi üzerinde Hüseyin Toyga'nın kullandığı beton mikseri virajı alamayarak düğün konvoyunda bulunan gelin arabasının önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devrildi.
Beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışan Nalcı’nın hayatını kaybettiği olayın ardından gözaltına alınan mikserin şoförü Hüseyin Toyga'nın alkollü olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Toyga, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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