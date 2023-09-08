8 yaşındaki Eymen'in acı sonu: Babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, babasının kullandığı traktörden düşüp altında kalan 8 yaşındaki İsmail Eymen Özer, yaşamını yitirdi.

8 yaşındaki Eymen'in acı sonu: Babasının kullandığı traktörün altında kaldı

, akşam saatlerinde Altay Mahallesi Şehitler Yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, İsmail Eymen Özer, Altay Meydanı yönünden Turgutlar Mahallesi yönüne seyir halinde olan ve babası Osman Nuri Özer'in kullandığı traktörden düştü. Traktörün altında kalan İsmail Eymen ağır yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail Eymen'i Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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