8 yaşındaki kız çocuğuna ütüyle işkence iddiası: 3 kişi gözaltına alındı

Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde iddiaya göre, H.Z. (8) isimli kız çocuğu, annesi tarafından darbedildi ve ütüyle yakıldı.



Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk , önce Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, anne dahil toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.