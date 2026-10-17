8 yaşındaki kız çocuğuna ütüyle işkence iddiası: 3 kişi gözaltına alındı
17.10.2026 23:53
Siverek'te kız çocuğuna işkence iddiasıyla anne gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi tarafından dövüldüğü ve ütüyle yakıldığı iddiası üzerine anne ile 2 kişi gözaltına alındı.
Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde iddiaya göre, H.Z. (8) isimli kız çocuğu, annesi tarafından darbedildi ve ütüyle yakıldı.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, önce Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, anne dahil toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.